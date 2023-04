Αθλητικά

Europa Confernece League: “Παρέλαση” της Φιορεντίνα, προβάδισμα για Άντερλεχτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φιορεντίνα συνεχίζει να εντυπωσιάζει και η Άντερλεχτ πήρε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Όλα ανοιχτά για Βασιλεία και Νις.



Η Φιορεντίνα συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Europa Conference League, «σφραγίζοντας» επί της ουσίας την πρόκρισή της στους «4» απ' τον πρώτο αγώνα με τη Λεχ στο «Stadion Miejski» του Πόζναν, μετά την εμφατική νίκη της με 4-1. Την ίδια ώρα η Άντερλεχτ πήρε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη της με 2-0 κόντρα την Αλκμάαρ των Παυλίδη-Χατζηδιάκου, ενώ στο ισόπαλο 2-2 έμειναν οι Βασιλεία και η Νις και θα λύσουν μια και καλή τους... λογαριασμούς τους στη Νίκαια της Γαλλίας στη ρεβάνς της 20ής Απριλίου.

Στην Πολωνία η Φιορεντίνα έδειξε τις διαθέσεις της απ' τα πρώτα λεπτά, σε μία απ' τις πιο «σκληρές» έδρες της διοργάνωσης. Οι «βιόλα» προηγήθηκαν με το γκολ του Καμπράλ στο 4' και παρά την ισοφάριση απ' τον Βέλντε στο 20', το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν ένας επιθετικός μονόλογος της ιταλικής ομάδας που σκόραρε άλλες τρεις φορές με τους Γκονζάλες, Μποναβεντούρα και Ικονέ και μετέτρεψε σε... τυπική διαδικαρία τη ρεβάνς.

Στο «Lotto Park» η Άντερλεχτ «χτύπησε» μία φορά σε κάθε ημίχρονο απέναντι στην Αλκμάαρ (βασικοί ξανά οι Παυλίδης, Χατζηδιάκος, «κιτρινίστηκε» στο 42' ο πρώτος) και πήρε ένα «καθαρό» σκορ ενόψει του δεύτερου αγώνα στo «AFAS Stadion». Ο Μουρίγιο στο 22' έδωσε το προβάδισμα στους «μωβ» και στο 70' ο Ασιμέρου με εξαιρετικό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Τρομερό παιχνίδι έγινε στο «St. Jakob-Park», όπου η Βασιλεία και η Νις έμειναν στο ισόπαλο 2-2, σε ένα ματς όπου πρωταγωνίστηκαν οι φορ των δύο ομάδων. Ο Αμπντουνί με πέναλτι έδωσε το προβάδισμα στους Ελβετούς, όμως ο Μοφί με δύο πολύ ωραίες εκτελέσεις στο 38' και στο 45'+1' (η δεύτερη με καταπληκτικό γυριστό) έβαλε μπροστά στο σκορ τους Γάλλους. Η Νις όμως δεν «καθάρισε» το ματς και στο 71' ξανά ο Αμπντουνί με καφωτή κεφαλιά «έγραψε» το τελικό 2-2.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων για τα προημιτελικά του Europa Conference League:

Γάνδη (Βέλγιο)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία) 1-1 / (57΄ Κάιπερς - 45΄+3΄ Ινγκς)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-4 / (20΄ Βέλντε - 4΄ Καμπράλ, 41΄ Γκονζάλες, 58΄ Μποναβεντούρα, 64΄ Ικονέ)

Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 2-0 / (22΄ Μουρίγιο, 70΄ Ασιμέρου)

Βασιλεία (Ελβετία)-Νις (Γαλλία) 2-2 / (26΄ πέν., 71΄ Αμπντουνί - 38΄, 45΄+1΄ Μοφί)

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 20 Απριλίου

Ημιτελικοί (11 & 18 Μαΐου)

Λεχ Πόζναν ή Φιορεντίνα-Βασιλεία ή Νις

Γάνδη ή Γουέστ Χαμ-Αντερλεχτ ή Αλκμααρ

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου, στην Πράγα.

Ειδήσεις σήμερα:

Europa League: Ζωντανή η Σεβίλλη, πρώτο βήμα η Γιουβέντους

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή εκτός φυλακής - Οι περιοριστικοί όροι

Missing alert για την εξαφάνιση 15χρονης