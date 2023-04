Κοινωνία

Πάσχα: Γεμάτες εθνικές οδοί και πλοία

Με πλοία, αεροπλάνα και λεωφροεία εγκαταλείπουν την Αττική οι εκδρομείς. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τροχαίας για την πασχαλινή έξοδο.

Επί ποδός είναι από νωρίς το πρωί όλη η δύναμη της Τροχαίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στους δρόμους καθώς σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν από τα αστικά κέντρα οι περισσότεροι εκδρομείς του Πάσχα με κατεύθυνση την περιφέρεια.

Περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας και για την εφαρμογή των αυξημένων μέτρων, που είναι σε ισχύ με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Από την Τροχαία εκτιμάται ότι η πασχαλινή έξοδος θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και θα αρχίσει να εκτονώνεται τις πρώτες απογευματινές ώρες. Απαγορεύεται και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η κίνηση των φορτηγών μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας παρατηρείται αύξηση των οχημάτων που έφυγαν από το λεκανοπέδιο φέτος σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022, που ήταν και η πρώτη χρονιά που γιορτάστηκε το Πάσχα χωρίς περιορισμούς μετά την πανδημία. Ειδικότερα, φέτος από το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι και σήμερα στις 6 το πρωί 311.220 οχήματα έχουν περάσει από τα διόδια προς Κόρινθο και προς Λαμία, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι είχαν διέλθει 291.141 οχήματα.

Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση ιδίως στην Αθηνών-Κορίνθου, αλλά και στην Αθηνών-Λαμίας.

Ειδικότερα, αρκετή κίνηση σημειώνεται στην λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα διυλιστήρια, καθώς και από τον Ασπρόπυργο μέχρι τα διόδια Ελευσίνας. Καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στην Κινέττα και τους Αγίους Θεόδωρους.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί υπήρχε δυσχέρεια στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την τροχαία, η κίνηση έχει εξομαλυνθεί στο σημείο. Πλέον η κίνηση στην Αθηνών-Λαμίας είναι αυξημένη αλλά υπάρχει σταθερή ροή.

Παράλληλα καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από τον κόμβο Ασπροπύργου έως την έξοδο της Ελευσίνας.

Δείτε εδω την κίνηση LIVE

Γεμάτα τα πλοία

Στα λιμάνια το λιμενικό σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση επιβατών και οχημάτων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι να βρίσκονται νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λόγω αυξημένης κίνησης στους περιμετρικούς δρόμους γύρω από λιμάνια.

Η μεγαλύτερη πληρότητα, 95% παρατηρείται για τα νησιά των Κυκλάδων.

Από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα 14 δρομολόγια για τα νησιά του Αιγαίου και 31 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 12 δρομολόγια και 9 από το Λαύριο.

Χθες Μ. Πέμπτη 13/04 από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 19 αναχωρήσεις πλοίων με 21.853 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού απέπλευσαν 34 πλοία με 9.198 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας αναχώρησαν 15 πλοία με 9.076 επιβάτες ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 10 απόπλοι πλοίων με 2.715 επιβάτες.

Σύμφωνα με παράγοντες της ακτοπλοϊκής αγοράς η ακτοπλοϊκή κίνηση αναμένεται να είναι φέτος αυξημένη κατά 25% με 30% σε σχέση με το 2022. Υπενθυμίζεται, ότι πέρυσι χωρίς, περιοριστικά μέτρα μετά την πανδημία, περισσότεροι από 210.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής για τις γιορτές του Πάσχα (από 15/4 έως 25/4).

Μαζική έξοδος με λεωφορεία και αεροπλάνα

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις με τα λεωφορεία η πληρότητα αγγίζει περίπου το 100% από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων, ενώ και στα αεροπλάνα ξεπερνά το 85-90% ανάλογα με τον προορισμό.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών Σοφοκλής Φάτσιος, η κίνηση και στους δυο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με πέρυσι αλλά και αυξημένη σε σχέση με το 2019. Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Φάτσιο μεγάλη πληρότητα και με έξτρα δρομολόγια είναι ο προορισμός για Θεσσαλονίκη, αφού μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη φαίνεται οι επιβάτες να προτιμούν τα λεωφορεία για τη μετακίνηση τους.

Ενδεικτικά πέρυσι Μεγάλη Πέμπτη για Θεσσαλονίκη τα δρομολόγια ήταν 10, ενώ χθες Μεγάλη Πέμπτη ήταν 30 και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 20. Προορισμοί με 100% πληρότητα και με έξτρα δρομολόγια από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή από τον Κηφισό είναι η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος, ενώ από τον σταθμό Λιοσίων είναι η Χαλκίδα, Καρπενήσι, Λάρισα, Βόλος, Λαμία και Κατερίνη. Σε σχέση με πέρυσι έχουμε αύξηση δρομολογίων και στους δυο σταθμούς πάνω από 40%. Για σήμερα Μεγάλη Παρασκευή από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού είναι προγραμματισμένα 300 δρομολόγια και από Λιοσίων 100. Για το Μεγάλο Σάββατο τα λεωφορεία που θα φύγουν και από τους δυο σταθμούς είναι λιγότερα, ωστόσο αν χρειαστεί θα προστεθούν δρομολόγια.

Σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά ταξίδια σύμφωνα με στοιχεία από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» χθες Μεγάλη Πέμπτη είχαμε συνολικά (αναχωρήσεις - αφίξεις) 630 πτήσεις, ενώ για σήμερα Μεγάλη Παρασκευή είναι προγραμματισμένες 594 πτήσεις (298 αναχωρήσεις και 296 αφίξεις), Μεγάλο Σάββατο 555 πτήσεις (279 αναχωρήσεις και 276 αφίξεις), Κυριακή του Πάσχα 481 πτήσεις (243 αναχωρήσεις και 239 αφίξεις), Δευτέρα του Πάσχα 618 πτήσεις (304 αναχωρήσεις και 314 αφίξεις) και Τρίτη του Πάσχα 605 (304 αναχωρήσεις και 301 αφίξεις).

Σύμφωνα με την AEGEAN από τη Μεγάλη Τετάρτη έως και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή οι πληρότητες αγγίζουν άνω του 90% από Αθήνα και άνω του 95% από Θεσσαλονίκη στο δίκτυο εσωτερικού. Κορυφαίοι προορισμοί από την Αθήνα με υψηλή πληρότητα είναι οι: Μυτιλήνη, Ηράκλειο, Χίος, Ρόδος, Πάρος, Λήμνος, Σαντορίνη, Κάρπαθος. Αντίστοιχα οι top προορισμοί από Θεσσαλονίκη είναι οι: Μύκονος, Σαντορίνη, Χίος, Λήμνος, Μυτιλήνη, Χανιά. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο εξωτερικού από Αθήνα οι top προορισμοί είναι οι: Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Αμβούργο, Μαρρακές και Βουδαπέστη. Ωστόσο υψηλές πληρότητες για προορισμούς του εξωτερικού για την περίοδο του Πάσχα είχαμε από Αθήνα για Ζυρίχη, Γενεύη, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Μονάχο, Φρανκφούρτη και Ντίσελντορφ, Λονδίνο, Μιλάνο, Λάρνακα, Σόφια, ενώ από Θεσσαλονίκη οι προορισμοί Λάρνακα, Ρώμη, Βερολίνο, Μιλάνο, Μόναχο και Ντίσελντορφ.

