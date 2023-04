Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη για 431 προσλήψεις αορίστου χρόνου

Η προκήρυξη, η "ακτινογραφία" των θέσων που θέλει να καλύψει ο ΔΕΔΔΗΕ και οι τέσσερις πόλεις στις οποίες θα κληθούν να δουλέψουν οι νέοι εργαζόμενοι.

Ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της εταιρικής του αναδιοργάνωσης που προβλέπει την ενίσχυση του προσωπικού του με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, ανακοινώνει ότι προχωρά σε προσλήψεις 431 ατόμων.

Αναλυτικότερα, ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τριάντα μίας (431) συνολικά θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις υπηρεσιακές μονάδες της εταιρείας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λαμία και στην Πάτρα.

Ειδικότερα, στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 103 θέσεις, στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 154 θέσεις και στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 174.

Στόχος της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ είναι να ενισχύσει σημαντικά το ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να επιτευχθεί με ταχύτερους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός της εταιρείας και η ψηφιακή του μετάβαση, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους Έλληνες πολίτες.

Διαβάστε την προκήρυξη:

