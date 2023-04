Πολιτική

ΜέΡΑ25: 7 πληγές από την Κυβέρνηση στο “σώμα” της Δημοκρατίας μας

Ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύει το ΜέΡΑ25, κατηγορώντας την ότι έχει επιφέρει επτά πληγές στην Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση του ΜέΡΑ25, με αφορμή την κόντρα για τον παραιτηθέντα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Χρήστου Τζανερίκου, αναφέρονται τα εξής:

«Η Κυβέρνηση έχει καταφέρει επτά πληγές στο σώμα αυτού που έχει μείνει από την αστική μας δημοκρατία.

Πρώτη πληγή, πάλι με τον κ. Βορίδη, που νομοθέτησε την ουσιαστική κατάργηση της πλειοψηφίας στα δημοτικά συμβούλια των δήμων καταργώντας τα στην πράξη.

Δεύτερη πληγή, σε μία περίοδο που η ΕΛ.ΑΣ. έδερνε, έτσι για να δέρνει, την 17η Νοέμβρη του 2020 η Κυβέρνηση έστειλε εκατοντάδες αστυνομικούς να καταστρατηγήσουν το συνταγματικό δικαίωμα μιας χούφτας Βουλευτών του ΜέΡΑ25 να περπατήσουν στη Βασιλίσσης Σοφίας, τιμώντας το Πολυτεχνείο.

Τρίτη πληγή, η Μητσοτάκης Α.Ε. έπληξε ανεπανόρθωτα τη διάκριση των εξουσιών σηματοδοτώντας στους ανώτατους δικαστές αυτής της χώρας ότι αν βγάζουν αποφάσεις της αρεσκείας της Κυβέρνησης, μπορεί και να τους εξασφαλίσει μια πολύ όμορφη "καρεκλούλα". Αυτό έκαναν, μετακομίζοντας εν ενεργεία Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Προεδρία της Δημοκρατίας με τις ψήφους και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέταρτη πληγή, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εξευτέλισε κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση το Συμβούλιο της Επικρατείας αγνοώντας τις αποφάσεις του για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.

Πέμπτη πληγή, η ΝΔ ανέχτηκε, αντίθετα με τους "συνοδοιπόρους" της, τους χριστιανοδημοκράτες της Αυστρίας, έναν Πρωθυπουργό, έναν κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος, έχοντας αναλάβει το 100% της ευθύνης της ΕΥΠ, πιάστηκε στα πράσα να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους του, δημοσιογράφους, Υπουργούς του, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έκτη πληγή, όταν η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή πήγε να ελέγξει τον κατεργάρη Πρωθυπουργό, που νόμιζε ότι η ΕΥΠ φτιάχτηκε για πάρτη του, για να τον εξυπηρετεί, τόλμησε η Κυβέρνηση να κινηθεί εναντίον του Προέδρου αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής.

Και έβδομη πληγή, όταν ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με ανώτατο δικαστή. Καμία συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με κανέναν ανώτατο δικαστή ποτέ, για κανένα λόγο δεν είναι επιτρεπτέα. Ποτέ!».

