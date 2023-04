Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: “Έλουσε” με νέφτι τον σύζυγό της και προσπάθησε να τον κάψει

Άσχημη κατάληξη είχε ο καυγάς μεταξύ ζευγαριού. Συνελήφθη η γυναίκα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του συζύγου της.

Μια 52χρονη από την Αλβανία, συνελήφθη το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατηγορούμενη ότι προσπάθησε να κάψει ζωντανό τον 57χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το ζευγάρι τσακώθηκε και ξαφνικά η γυναίκα περιέλουσε με νέφτι τον σύζυγό της, ενώ αμέσως μετά προσπάθησε να τον κάψει. Περίοικοι που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν την Άμεση Δράση που έσπευσε στο διαμέρισμα επί της οδού Μιχαήλ Νομικού. Ο 57χρονος Αλβανός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο "Γ.Γεννηματάς", όπου και νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Η κατηγορούμενη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ομόνοια, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της αυτοπυρπολήθηκε.

Η φερόμενη ως δράστιδα οδηγείται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

