Κρήτη: Οδηγός πατάει σκύλο με το αυτοκίνητο (σκληρές εικόνες)

Οργή προκαλεί το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο. Η οδηγός χωρίς να σταματήσει, πέφτει πάνω στο σκυλί, που βρισκόταν στον δρόμο και περνάει απο πάνω του.

Ένα περιστατικό που προκαλεί οργή συνέβη στις 18.30 το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, στις Πατέλες Ηρακλείου.

Ο σκύλος μιας γυναίκας βρισκόταν σε στενό που βρίσκεται έξω από το σπίτι της.

Η οδηγός ενός αυτοκινήτου που κινείτο εκείνη την ώρα στο στενό, παρόλο που όπως φαίνεται στο βίντεο είχε σε πλήρη ορατότητα τον σκύλο που βρισκόταν στη μέση του δρόμου, αντί να περιμένει να φύγει το ζώο από τον δρόμο, παίρνει φόρα και εν ψυχρώ κινείται καταπάνω του, πατώντας το!

Η οδηγός δεν σταμάτησε καθόλου και τράπηκε σε φυγή.

Δυστυχώς, ο σκύλος μετά την απίστευτη πράξη βιαιότητας, φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα, στο πίσω του πόδι έχει βαθύ τραύμα, ενώ διαπιστώθηκε και εσωτερική αιμορραγία.

Μάλιστα, όπως μας ανέφερε η ιδιοκτήτριά του, επειδή ο σκύλος είναι μεγάλος σε ηλικία, 12 χρόνων, είναι κρίσιμα τα πρώτα 24ωρα για την υγεία του.

Πηγή: flashnews.gr





