Ινδονησία: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Ιάβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε το νησί της Ιάβας, στην Ινδονησία.



Μία σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών έπληξε σήμερα την Ιάβα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η δόνηση φέρεται να είχε επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο αρκετά χιλιόμετρα βόρεια της νήσου όπου βρίσκεται και η πρωτεύουσα της χώρας, Τζακάρτα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για σεισμό μεγέθους 7 βαθμών Ρίχτερ, επικαλούμενα την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν ιδιαιτέρως μεγάλο, με τη USGS να το αποτιμά στα 594 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές από τον σεισμική δόνηση.

Eyewitnesses are reporting 121 km N of #Bojonegoro. Felt the #earthquake (#gempa) too? Please share located pics & videos?? DO NOT PUT YOURSELF or OTHER PEOPLE in DANGER?OBEY NATIONAL LAWS?

??https://t.co/LBaVNedgF9

??https://t.co/N8agxbWgGH pic.twitter.com/m2c0DiGcJi