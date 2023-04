Παράξενα

Κρήτη: Σύλληψη οδηγού που πάτησε σκύλο με το αυτοκίνητο (σκληρές εικόνες)

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της ασυνείδητης οδηγού. Οργή προκαλεί το βίντεο με την πράξη της.

Συνελήφθη η οδηγός που πάτησε «εν ψυχρώ» έναν σκύλο με το αυτοκίνητό της το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης.

Σύμφωνα με πηγές από το γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, που ασχολήθηκε προσωπικά με την υπόθεση, η οδηγός θα περάσει από την διαδικασία του Αυτοφώρου.

Το περιστατικό που προκαλεί οργή συνέβη στις 18.30 το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, στις Πατέλες Ηρακλείου.

Ο σκύλος μιας γυναίκας βρισκόταν σε στενό που βρίσκεται έξω από το σπίτι της.

Η οδηγός ενός αυτοκινήτου που κινείτο εκείνη την ώρα στο στενό, παρόλο που όπως φαίνεται στο βίντεο είχε σε πλήρη ορατότητα τον σκύλο που βρισκόταν στη μέση του δρόμου, αντί να περιμένει να φύγει το ζώο από τον δρόμο, παίρνει φόρα και εν ψυχρώ κινείται καταπάνω του, πατώντας το!

Η οδηγός δεν σταμάτησε καθόλου και τράπηκε σε φυγή.

Δυστυχώς, ο σκύλος μετά την απίστευτη πράξη βιαιότητας, φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα, στο πίσω του πόδι έχει βαθύ τραύμα, ενώ διαπιστώθηκε και εσωτερική αιμορραγία.

Μάλιστα, όπως μας ανέφερε η ιδιοκτήτριά του, επειδή ο σκύλος είναι μεγάλος σε ηλικία, 12 χρόνων, είναι κρίσιμα τα πρώτα 24ωρα για την υγεία του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθη 63χρονη αλλοδαπή για εκούσιο τραυματισμό και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ζώο συντροφιάς, πράξη που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 13.04.2023 στο Ηράκλειο και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 40.500 ευρώ για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Επίσης διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ επιβλήθηκε στην ιδιοκτήτρια του ζώου για παράβαση της ανωτέρω Νομοθεσίας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και η συλληφθείσα με τη σχηματισθείσα σε βάρος της δικογραφία θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου».

