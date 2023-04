Πολιτική

Τσαβούσογλου για ελληνοτουρκικά: Ηρεμήσαμε μετά τον σεισμό, αλλά…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, υπογράμμισε ότι μετά τις εκλογές στις δυο χώρες θα πρέπει να «αναβιώσουμε τον μηχανισμό διερευνητικών συνομιλιών».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο βελτιωμένο κλίμα που υπάρχει σε αυτές, δηλώνοντας πως «ηρεμήσαμε μετά τον σεισμό με την Ελλάδα. Αλλά δε πρέπει να είμαστε είσαι αφελείς. Πρέπει να αξιολογήσουμε καλά αυτή την ατμόσφαιρα, να αναβιώσουμε τον μηχανισμό διερευνητικών συνομιλιών μετά τις εκλογές, να μιλήσουμε για το πώς θα τα λύσουμε και να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα».

Στη συνέχεια ο κ. Τσαβούσογλου πρόσθεσε, «υπάρχουν πολλά αντικρουόμενα ζητήματα που είναι αλληλένδετα. Εάν αυτά δεν επιλυθούν, η ένταση μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, δυστυχώς. Είμαστε πάντα έτοιμοι να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Σύρος: θρίλερ με τις έρευνες για σορό παιδιού στο λιμάνι (εικόνες)

Κερατσίνι: Σώθηκε αρνάκι από δημόσια σφαγή για το Πάσχα - Σύλληψη 40χρονου (εικόνες)

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές