Μεγάλη Παρασκευή: Μπακογιάννη και Πολάκης στο ίδιο τραπέζι στα Χανιά (εικόνες)

Μπορεί την Ντόρα Μπακογιάννη και τον Παύλο Πολάκη να τους χωρίζει… η ιδεολογία, αλλά τους ενώνει το παζάρι των Βουκολιών!

Έτσι Ντόρα Μπακογιάννη και Παύλος Πολάκης, όχι μόνο συναντήθηκαν στο παραδοσιακό παζάρι, στις Βουκολιές στα Χανιά, αλλά κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, τσούγκρισαν τα ποτήρια τους και ευχήθηκαν για το Πάσχα.

Το μεγάλο παζάρι που γίνεται κάθε χρόνο Μεγάλη Παρασκευή στις Βουκολιές, στα Χανιά, μαζεύει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα δε φέτος, 40 μέρες πριν τις εκλογές.

Στο τραπέζι διακρίνονται επίσης, ο βουλευτής Χανίων Βασίλης Διγαλάκης, ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, οι υποψήφιοι βουλευτές Γιώργος Πετράκης του ΣΥΡΙΖΑ και Χαρίκλεια Ντερμανάκη της ΝΔ, η σύζυγος του Παύλου Πολάκη, Δώρα Τσούκα, κ.α.

Πηγή: zarpanews

