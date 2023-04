Κόσμος

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Νικομηδείας, Ιωακείμ

Ο Σεβασμιώτατος άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, όπου επί δύο δεκαετίες νοσηλευόταν.

Εκοιμήθη ο Γέρων Μητροπολίτης Νικομηδείας και πρώην Χαλκηδόνος, Ιωακείμ. Υπήρξε σημαντικός Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Βρισκόταν επί 23 χρόνια στο κρεβάτι του πόνου χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του.

Ο κατά κόσμον Ηλίας Νεραντζούλης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την 1 Μαρτίου 1942. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 1966.

Χειροτονήθηκε διάκονος στις 18 Δεκεμβρίου 1966 στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομίου από τον Μητροπολίτη Χαλδίας Κύριλλο και Πρεσβύτερος στις 21 Σεπτεμβρίου 1973 από τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα.

Στις 27 Ιουνίου 1977 προήχθη σε εν ενεργεία Μητροπολίτη με τον ίδιο τίτλο. Στις 10 Δεκεμβρίου 1991 εξελέγη Μητροπολίτης Χαλκηδόνος. Στις 21 Μαρτίου 2008 εξελέγη Μητροπολίτης Νικομηδείας.

