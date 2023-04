Κοινωνία

Οπαδική βία – Κεφαλάρι: Συμπλοκή ανηλίκων και νεαρών με δυο τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση, αλλά ούτε και έδωσε καμία εξήγηση στις Αρχές.

Συμπλοκή ανηλίκων και νεαρών με δύο τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς.

Γύρω στις 11 το βράδυ, στην πλατεία, δύο ομάδες νεαρών και ανηλίκων βρέθηκαν στο σημείο και συγκρούστηκαν.

Τραυματίστηκαν 22χρονος Αλβανός και 17χρονος Έλληνας, στους οποίους χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 17 προσαγωγές και εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση, αλλά ούτε και έδωσε καμία εξήγηση στις Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύρος: θρίλερ με τις έρευνες για σορό παιδιού στο λιμάνι (εικόνες)

Κερατσίνι: Σώθηκε αρνάκι από δημόσια σφαγή για το Πάσχα - Σύλληψη 40χρονου (εικόνες)

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές