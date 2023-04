Αθλητικά

Euroleague – Παναθηναϊκός: Τιμωρία για παράβαση κανονισμών στο “τριφύλλι”

Η ποινή που επιβλήθηκε στους «πράσινους» για παράβαση των κανονισμών περί του Financial Fair Play.

Ανήμερα του τελευταίου του αγώνα στην κανονική περίοδο της Euroleague με την Παρτιζάν (14/04, 21:30) ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από τη διοργανώτρια αρχή για παράβαση των κανονισμών περί του Financial Fair Play, με ποινή αφαίρεσης δύο νικών από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και πρόστιμο, το ύψος του οποίο δεν έγινε γνωστό.

Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής έγινε γνωστή «καμπάνα» της Euroleague στο «τριφύλλι», τιμωρία που αφορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ενώ στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα γίνεται λόγος για «συμβιβαστική λύση» ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε ό,τι έχει να κάνει με το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε στην «πράσινη» ΚΑΕ.

Ο λόγος τώρα που η Euroleague προέβη σε αυτή την απόφαση έγκειται στην «υπέρβαση της μετοχικής συνεισφοράς», καθώς με βάση τον κανονισμό που διέπει τη συγκεκριμένη περίπτωση, όλες οι ομάδες που συμμετέχουν οφείλουν να παρουσιάζουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων.

Η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό αφορά παραβάσεις που έγιναν από την ΚΑΕ τα προηγούμενα χρόνια κι όχι στην τρέχουσα σεζόν (2022/2023).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball:

Ο Παναθηναϊκός και η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης έφτασαν σε συμβιβασμό που επιβάλλει στον ελληνικό σύλλογο τόσο αθλητικές όσο και οικονομικές κυρώσεις βάσει του άρθρου 7 και άρθρου 8 των κανονισμών του FSFPR και του άρθρου 60 του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague Basketball.

Η αθλητική κύρωση συνίσταται σε αφαίρεση δύο νικών από το σύνολο στην κατάταξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης είναι μια επιτροπή που ελέγχει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς.

Κατά την επιβολή της κύρωσης, η Επιτροπή Ελέγχου Διαχείρισης αξιολόγησε θετικά τη συνεργασία και τη διαφάνεια του συλλόγου κατά τη διαδικασία εξέτασης. Η αθλητική κύρωση, με αφαίρεση δύο νικών, θα εφαρμοστεί στην τελική βαθμολογία της αγωνιστικής περιόδου 2022/23 της EuroLeague και δεν θα έχει άμεση επίδραση σε καμία αντίπαλη ομάδα ούτε σε ατομικά και ομαδικά στατιστικά ή ρεκόρ.

