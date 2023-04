Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Φονική ρωσική πυραυλική επίθεση

Νεκροί και τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε κτήριο κατοικιών στην ανατολική Ουκρανία.

Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 21 σήμερα στην πόλη Σλοβιάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

"Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, "οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν", ανακοίνωσε ο Πάβλο Κιριλένκο μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση

"Στις 18:00 τοπική ώρα, είχαμε πέντε νεκρούς και 15 τραυματίες", είχε δηλώσει αρχικά ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντονέτσκ στο Telegram, προειδοποιώντας ότι "πιθανόν επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια".

Λίγο μετά, η Ντάρια Ζαρίβνα, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι ένα παιδάκι δύο ετών που είχε ανασυρθεί από τα ερείπια πέθανε αργότερα, ενώ βρισκόταν στο ασθενοφόρο, αυξάνοντας σε έξι τον αριθμό των νεκρών.

Η πόλη Σλοβιάνσκ βρίσκεται σε ένα τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ που τελεί υπό ουκρανικό έλεγχο, 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μπαχμούτ, κοντά στο έδαφος που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι "βομβαρδίζει βάρβαρα" κτίρια κατοικιών και ότι "σκοτώνει ανθρώπους μέρα - μεσημέρι".

Σε ανακοίνωσή της, η περιφερειακή εισαγγελία του Ντονέτσκ ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας για παραβίαση των νόμων και των εθίμων του πολέμου.

"Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, οι κατοχικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα S-300 κατά του άμαχου πληθυσμού", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο είδαν διασώστες να κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων στον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας σοβιετικής εποχής και μαύρο καπνό να βγαίνει από τα φλεγόμενα σπίτια στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

"Μένω στην απέναντι πλευρά του δρόμου και κοιμόμουν όταν άκουσα αυτή την τεράστια έκρηξη. Βγήκα από το διαμέρισμά μου τρέχοντας", είπε η Λαρίσα, μια κάτοικος 59 ετών. Η γυναίκα διευκρίνισε ότι από τον βομβαρδισμό έσπασαν τα παράθυρα του διαμερίσματός της και γέμισε με θραύσματα γυαλιών όλο το σπίτι.

Σε άλλο βομβαρδισμένο σημείο, σε κατοικημένη περιοχή, μια ηλικιωμένη, πολύ ταραγμένη, μάζευε μεταλλικά θραύσματα έξω από ένα κατάστημα.

Φόβοι για ομηρία εργαζομένων στον σταθμό της Ζαπορίζια

Σημειώνεται επίσης ότι στη Ζαπορίζια, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες προμηθειών και ποσοτήτων νερού στον πυρηνικό σταθμό, τα οποία η Μόσχα κατέσχεσε από τη Νοτιοανατολική Ουκρανία μετά την εισβολή του 2022, όπως ανακοίνωσε σήμερα, η Ουκρανική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας.

Η Energoatom ανακοίνωσε ότι η εξέλιξη αυτή, είναι ενδεχόμενο να σημαίνει ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για να εγκλωβίσει τους εργαζόμενους στο εσωτερικό του σταθμού, εξαιτίας μιας δραστικής μείωσης του πιστοποιημένου προσωπικού, στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, ενώ αναμένεται η ανοιξιάτικη ουκρανική αντεπίθεση.Η Ρωσία δεν σχολίασε άμεσα.

«Με δεδομένη τη σοβαρή έλλειψη ειδικών στην πυρηνική ενέργεια που είναι απαραίτητοι για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος έχει καταληφθεί προσωρινά και υπό το φόβο της ουκρανικής αντεπίθεσης, οι (Ρώσοι) προετοιμάζονται για την μακροχρόνια κράτηση των εργαζομένων ως ομήρων» ανέφερε η Energoatom.

