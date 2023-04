Αθλητικά

Βραδυποριακός – Ταλαιπωριακός: Επιστροφή στη δράση μετά από 3 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελ κλάσικο των βετεράνων του Πειραιά, επέστρεψε με πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα!

Μετά από τρία χρόνια απουσίας, λόγω της πανδημίας, το παραδοσιακό... φιλικό ντέρμπι των βετεράνων του Ολυμπιακού και της Προοδευτικής, το Βραδυποριακός- Ταλαιπωριακός... επέστρεψε για 54η φορά!

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (14/04) οι παλαίμαχοι των δύο ομάδων του Πειραιά πρόσφεραν... γκολ και θέαμα στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο του Κορυδαλλού, με το τελικό 3-3 να αφήνει και τις δύο ομάδες... ικανοποιημένες.

Οι φίλαθλοι που έδωσαν το παρόν στο γήπεδο της Προοδευτικής είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά μεγάλες μορφές της ιστορίας των δύο ομάδων, ενώ δεν έλλειψαν και οι βραβεύσεις.

Ο σύνδεσμος βετεράνων της Προοδευτικής τίμησε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη με μία πλακέτα, την οποία παρέλαβε για λογαριασμό του ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ, Νίκος Γαβαλάς.

Παράλληλα, βράβευσαν και το σύνδεσμο βετεράνων του Ολυμπιακού όπως και τους Δαρίβα, Γκαϊτατζή, Φρονιμίδη, Τζανετουλάκο, Κελεσίδη, Καραβίτη, αλλά και τον Λάμπρο Τσεπεράκη εκ των ιδρυτών του θεσμού, ενώ σε ανάλογη κίνηση προχώρησαν και οι «ερυθρόλευκοι» παλαίμαχοι.

Για την... ιστορία τα γκολ του Ολυμπιακού πέτυχαν οι Λύγκος (2) και Σιδέρης, ενώ για την Προοδευτική σκόραραν οι Τσακαβέλης (2), Τζαβάρης.

Για τον Βραδυποριακό (προπονητής των βετεράνων του Ολυμπιακού ήταν ο Χρήστος Καλτσάς) έπαιξαν οι: Ασπρογέρακας, Συρίγος, Βαμβακούλας, Σιδέρης, Μπονόβας, Σταυρόπουλος, Τσιαντάκης, Βαΐτσης, Καλογερόπουλος, Καλύκας, Καλαμάρας, Λύγκος, Καλύβας, Γεωργουδάκης, Γλύκας, Κοττάκης, Μίχος, Μπενετάτος, Κοτίτσας, Παπασωτηρίου, Ρούσσος, Βέλλιος, Βασιλειάδης, Μαντάζης, Κ. Καλτσάς.

Στο γήπεδο βρέθηκαν και οι Γκαϊτατζής, Κελεσίδης, Αγγελής, Φρονιμίδης, Τζανετουλάκος, Λάλας, Π. Ξανθόπουλος, Δαμιανίδης, Σταμάτης, Νικητέας, Κασελίνης, Καλούδης, Παναούσης, Ν. Κριμιτζάς, Καραβίτης, Γαϊτανάρος, Ασβεστάς, Μουκέας, Σορώτος, Β. Συρίγος, όπως και ο Γιώργος Πλέσσας από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύρος: θρίλερ με τις έρευνες για σορό παιδιού στο λιμάνι (εικόνες)

Κερατσίνι: Σώθηκε αρνάκι από δημόσια σφαγή για το Πάσχα - Σύλληψη 40χρονου (εικόνες)

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές