Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Νεαρός σκοτώθηκε χάνοντας τον έλεγχο της μηχανής του

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, ο νεαρός κατέληξε λόγω των τραυμάτων του.

Εικόνα αρχείου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του korinthostv.gr, το απόγευμα της Μ. Παρασκευής και ώρα 19:30, ένας 27χρόνος από το Κιάτο Κορινθίας που κινείτο, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών και συγκεκριμένα στη Συκιά Ξυλοκάστρου, έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο της μηχανής του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η μηχανή με τον αναβάτη να εκτραπεί της πορείας της και ο οδηγός να συρθεί στο οδόστρωμα.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, όπου τον παρέλαβε βαριά τραυματισμένο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου.

Εν συνεχεία, διακομίστηκε, με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, ο νεαρός κατέληξε λόγω των τραυμάτων του.

