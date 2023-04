Life

Θοδωρής Μαραντίνης: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο τραγουδιστής, Θοδωρής Μαραντίνης. Η ανάρτησή του.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Θοδωρής Μαραντίνης. Την είδηση έκανε γνωστή ο frontman των Onirama μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στα instastories στην οποία φαίνεται το χέρι του στο οποίο υπάρχει πεταλούδα και ορός.

«Καλή Ανάσταση», έγραψε ο Θοδωρής Μαραντίνης δίχως να αποκαλύπτει τον λόγο που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα: Νεαρός σκοτώθηκε χάνοντας τον έλεγχο της μηχανής του

Νάξος: Η περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα (βίντεο)

Γαλλία - Συνταξιοδοτικό: “Ναι” από το Συνταγματικό Δικαστήριο για τη μεταρρύθμιση Μακρόν