Life

Τζον Λένον – “The Lost Weekend: A Love Story”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο ντοκιμαντέρ για τον θρύλο της μουσικής, πραγματεύεται ένα μέρος της ροκ μυθολογίας, το λεγόμενο «Χαμένο Σαββατοκύριακο».

Το λεγόμενο «Χαμένο Σαββατοκύριακο», η περίοδος από τα τέλη του 1973 έως το 1974, που ο Τζον Λένον χώρισε από τη Γιόκο Όνο και μετακόμισε στο Λος Άντζελες, ξενυχτούσε σε ροκ κλαμπ και είχε σχέση με την 22χρονη Μέι Πανγκ (η οποία ήταν βοηθός του Τζον και της Γιόκο) ήταν εδώ και καιρό μέρος της ροκ μυθολογίας.

Έχει καλυφθεί από ντοκιμαντέρ του E! και από τη βιογραφία «The Lives of John Lennon» του Άλμπερτ Γκόλντμαν.

Η γυναίκα που από γραμματέας του Τζον Λένον έγινε η εξωσυζυγική σύντροφός του θρύλου της ροκ αποκαλύπτει τη δική της πτυχή σε μια παρεξηγημένη, όπως ισχυρίζεται, ιστορία στο νέο ντοκιμαντέρ «The Lost Weekend: A Love Story».

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω Λιόσια: Την κατασπάραξαν τα σκυλιά και πέθανε

Κολωνός: Ντελιβεράς μαχαίρωσε πελάτη που ενοχλούσε την σερβιτόρα

Χανιά: Κρεμάστηκε στο καμπαναριό ο Τούρκος αρχιτέκτονας… Ιούδας