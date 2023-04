Κόσμος

Μπάιντεν για διαρροή εγγράφων στο Πεντάγωνο: Ζητά μέτρα για ασφάλεια

Εντολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στις στρατιωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να λάβουν μέτρα για "περισσότερη ασφάλεια" των απόρρητων πληροφοριών, όπως έκανε γνωστό σήμερα σε ανακοίνωσή του, τη στιγμή που η υπόθεση της διαρροής εμπιστευτικών εγγράφων έχει φέρει σε δύσκολη θέση την Ουάσινγκτον εδώ και μια εβδομάδα.

"Ενώ συνεχίζουμε να καθορίζουμε την αυθεντικότητα αυτών των εγγράφων, διέταξα τις στρατιωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πληροφοριών να λάβουν μέτρα για περαιτέρω ασφάλεια και περιορισμό της διανομής ευαίσθητων πληροφοριών, και η αρμόδια για την εθνική ασφάλεια ομάδα μας συντονίζεται στενά με τους εταίρους και τους συμμάχους μας", δήλωσε ο Μπάιντεν, συγχαίροντας επίσης τις δυνάμεις της τάξης για την έρευνά τους και τη "γρήγορη" αντίδρασή τους στη διαρροή αυτών των εμπιστευτικών εγγράφων.

