Euroleague Play Offs - Ολυμπιακός: Η αντίπαλός του και το πρόγραμμα της σειράς

Αναλυτικά τα ζευγάρια των Play Offs της Euroleague. Ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Πότε ξεκινά η "μάχη".



Στις 26 Απριλίου (21:45) θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός τη Φενερμπαχτσέ του Δημήτρη Ιτούδη στο ΣΕΦ, για το Game 1 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, ενώ στο ίδιο γήπεδο θα διεξαχθεί και στις 28/4 (21:30) το Game 2, πριν η σειρά μεταφερθεί στην Πόλη (3/5 Game 3, 5/5 Game 4).

Στόχος των «ερυθρόλευκων» δεν είναι άλλος από την προστασία του πλεονεκτήματος της έδρας, προκειμένου να ψάξουν στη συνέχεια το «διπλό», που θα ολοκληρώσει τη σειρά και θα τους χαρίσει την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Κάουνας, χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψουν στο ΣΕΦ για πέμπτο αγώνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πλέι οφ:

Game 1



Τρίτη 25 Απριλίου

Μονακό (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 21:45

Τετάρτη 26 Απριλίου



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21:45

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 21:00

Game 2



Πέμπτη 27 Απριλίου



Μονακό (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 21:45

Παρασκευή 28 Απριλίου



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21:30

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 21:00

Game 3



Τρίτη 2 Μαΐου



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μονακό (Γαλλία) 21:05

Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:30

Τετάρτη 3 Μαΐου



Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 20:45

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20:00

Game 4 (αν χρειαστεί)



Πέμπτη 4 Μαΐου



Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μονακό (Γαλλία) 21:05

Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21:30

Παρασκευή 5 Μαΐου



Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 20:45

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20:00

Game 5 (αν χρειαστεί) - Δεν έχουν οριστεί



Μονακό (Γαλλία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Οι σειρές είναι best-of-five (στις 3 νίκες)

