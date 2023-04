Κόσμος

Ιαπωνία - Κισίντα: Πέταξαν καπνογόνο κατά του πρωθυπουργού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το σημείο μετά από έκρηξη. Τι μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα είναι σώος και αβλαβής μετά την εσπευσμένη απομάκρυνσή του από τους σωματοφύλακές του έπειτα από μικρή έκρηξη, καθώς ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε αλιευτικό λιμάνι στο δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, μετέδωσαν ότι αυτοσχέδιος μηχανισμός, κατά τα φαινόμενα «καπνογόνο», εκσφενδονίσθηκε από άνδρα εναντίον του επικεφαλής της κυβέρνησης κι ακούστηκε κρότος, αλλά κατά τα πρώτα στοιχεία δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ούτε αναφέρθηκαν υλικές ζημιές.

Ο άνδρας ο οποίος εκσφενδόνισε το αντικείμενο προς την κατεύθυνση του πρωθυπουργού Κισίντα συνελήφθη επιτόπου στο ψαράδικο λιμάνι Σαϊκαζάκι, στη νομαρχία Ουακαγιάμα, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία ο κ. Κισίντα, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση του συμβάντος από τις αρχές. Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το NHK μετέδωσε πλάνα στα οποία αστυνομικοί εικονίζονται να καθηλώνουν άνδρα στο έδαφος και να τον συλλαμβάνουν καθώς πλήθος συγκεντρωμένων διαλύεται.

Οι ιαπωνικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας μετά τη δολοφονία τον περασμένο Ιούλιο του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, που έπεσε νεκρός από τα πυρά άνδρα με αυτοσχέδιο όπλο εν μέσω προεκλογικής ομιλίας του.

Το συμβάν καταγράφθηκε ενώ η Ιαπωνία φιλοξενεί αυτό το σαββατοκύριακο υπουργικές συνόδους της G7 στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Η σύνοδος των ηγετών των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά κρατών του κόσμου είναι εξάλλου προγραμματισμένο να γίνει τον Μάιο στη Χιροσίμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο και το Πάσχα

Ελευσίνα: Φωτιά σε διαμέρισμα

Euroleague Play Offs - Ολυμπιακός: Η αντίπαλός του και το πρόγραμμα της σειράς