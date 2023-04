Κοινωνία

Ελευσίνα: Φωτιά σε διαμέρισμα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική, ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Μεγάλο Σάββατο (15/04), για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Ελευσίνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα επί της οδού Φραγκούλη Φούτρη και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Φραγκούλη Φούτρη στην Ελευσίνα Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 15, 2023

