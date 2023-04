Κόσμος

ΗΠΑ - Εκλογές: o Μπάιντεν ανακοίνωσε... ανεπίσημα την υποψηφιότητα του

Τι δήλωσε ο κ. Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στο τέλος της επίσκεψής του στην Ιρλανδία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 80 ετών, δήλωσε χθες Παρασκευή πως έχει πάρει την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα για την επανεκλογή του στις εκλογές του 2024 και θα το ανακοινώσει επίσημα «σχετικά σύντομα».

«Έχω κάνει τους υπολογισμούς μου. Θα το ανακοινώσουμε σχετικά σύντομα. Αλλά το ταξίδι εδώ ενίσχυσε την αισιοδοξία μου για το τι μπορεί να γίνει», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στο τέλος της επίσκεψής του στην Ιρλανδία. «Σας είχα πει πως το σχέδιό μου ήταν να είμαι υποψήφιος», πρόσθεσε.

Ο κ. Μπάιντεν έλεγε για καιρό πως είχε την «πρόθεση» να θέσει υποψηφιότητα, όμως το ότι δεν το ανακοίνωνε επίσημα δημιουργούσε αβεβαιότητα στους υποστηρικτές του.

Ωστόσο στο παρασκήνιο, συνεργάτες και σύμμαχοί του είχαν ήδη αρχίσει να κάνουν βήματα για τη δημιουργία προεκλογικού μηχανισμού και τη συγκέντρωση κεφαλαίων ενόψει των εκλογών του 2024, στις οποίες δεν αποκλείεται να βρεθεί ξανά αντίπαλος με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ήδη αρχίσει την εκστρατεία του.

Ο κ. Μπάιντεν αναμένεται να προβάλει το μήνυμα πως θέλει να «τελειώσει τη δουλειά» μετά την πρώτη του θητεία κατά τη διάρκεια της οποίας σημείωσε κάποιες νίκες στο Κογκρέσο, όπως την εξασφάλιση δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού και για νέες υποδομές.

Ωστόσο, η ηλικία του Τζο Μπάιντεν σημαίνει πως η προσπάθειά του να εκλεγεί θα είναι ιστορικό και ριψοκίνδυνο εγχείρημα τόσο για τον ίδιο, όσο και για το Δημοκρατικό κόμμα, που έχει μπροστά του δύσκολη αποστολή, θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της Γερουσίας και να ανακτήσει αυτόν της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το ποσοστό δημοτικότητας του προέδρου παραμένει καθηλωμένο γύρω στο 40%. Θα ήταν 86 ετών στο τέλος της δυνητικής δεύτερης θητείας του, εννιά χρόνια γηραιότερος από το μέσο προσδόκιμο ζωής των ανδρών στις ΗΠΑ.

Ο κ. Μπάιντεν, που δεν πίνει αλκοόλ και αθλείται πέντε φορές την εβδομάδα, χαίρει «καλής» υγείας, είναι «ακμαίος» και απολύτως «ικανός» να ασκήσει τα καθήκοντά του, ανέφερε γνωμάτευση που συνέταξε γιατρός του Λευκού Οίκου τον Φεβρουάριο.

