Χακίμι - βιασμός: Η σύζυγός του διεκδικεί τη μισή του περιουσία αλλά αυτός τα έχει όλα στο όνομα της... μητέρας του

Η Χίμπα Αμπούκ ζήτησε διαζύγιο από τον Ασράφ Χακίμι, αξιώνει τη μισή περιουσία του αλλά η κατάσταση... βαλτώνει από τη στιγμή που δικαιούχος είναι η πεθερά της!



Στο διαζύγιο οδηγήθηκαν ο Ασράφ Χακίμι με την σύζυγό του Χίμπα Αμπούκ, η οποία αποφάσισε να χωρίσει τον Μαροκινό μετά τις κατηγορίες για βιασμό που τον βαραίνουν από τον προηγούμενο μήνα.

Ο Χακίμι και η εντυπωσιακή πρώην γυναίκα του, Χίμπα Αμπούκ δεν είναι πια μαζί, ωστόσο, ο Μαροκινός φαίνεται πως είχε προβλέψει εδώ και πολύ καιρό την εξέλιξη της σχέσης τους.

Το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα πριν το Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά η καταγγελία μιας 23χρονης πως ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν επιχείρησε να τη βιάσει το βράδυ της 25ης Φεβρουαρίου, έβαλε οριστικό τέλος στον γάμο τους.

Και μπορεί οι διαδικασίες για την έκδοση του διαζυγίου να πήραν μπρος, όμως η πρώην σύντροφος του Μαροκινού και μητέρα των παιδιών του πιθανώς να μην πάρει σχεδόν τίποτα από την περιουσία του.

Παρά το γεγονός άλλωστε πως η ίδια αξιώνει το 50%, διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν πως στην πραγματικότητα η περιουσία του Χακίμι είναι γραμμένη στο όνομα της... πεθεράς της, Φατιμά!

