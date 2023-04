Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο και οι άλλοι 20 υποψήφιοι για τα βραβεία της σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το NBA ανακοίνωσε τους φιναλίστ για επτά βραβεία για τη σεζόν 2022-23, συμπεριλαμβανομένου του MVP.



Στη μάχη για τον πολυτιμότερο παίκτη του ΝΒΑ θα συμμετέχουν οι τρεις αναμενόμενοι φιναλίστ: οι All-Stars Γιάννης Αντετοκούνμπο των Μιλγουόκι Μπακς, ο Τζόελ Έμπιντ από τους Φιλαδέλφεια 76ερς και ο Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς.

Το NBA ανακοίνωσε τους φιναλίστ για επτά βραβεία για τη σεζόν 2022-23, συμπεριλαμβανομένου του MVP με την ίδια τριάδα φιναλίστ όπως και το 2021-22. Ο Γιόκιτς κέρδισε το βραβείο τις δύο τελευταίες σεζόν.

Οι υποψήφιοι:

MVP: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τζοέλ Εμπίντ, Νίκολα Γιόκιτς

Clutch Player: Τζίμι Μπάτλερ, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, Ντε'Άαρον Φοξ

Κορυφαίος Αμυντικός: Τζάρεν Τζάκσον, Μπρουκ Λόπεζ, Ίβαν Μόμπλι

Πιο Βελτιωμένος: Τζέιλεν Μπράνσον, Λάουρι Μάρκανεν, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Κορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος: Πάολο Μπανκέρο, Γουόκερ Κέσλερ, Τζέιλεν Γουίλιαμς

6ος Παίκτης: Μάλκολμ Μπρόγκντον, Ιμάνουελ Κουίκλι, Μπόμπι Πόρτις

Κορυφαίος προπονητής: Μάικ Μπράουν, Τζο Μαζούλα, Μαρκ Ντάιγκνολτ

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν τη Δευτέρα του Πάσχα

Γαλλία: Μεγάλη φωτιά στα σύνορα με την Ισπανία

Καιρός: Δευτέρα του Πάσχα με βροχές και καταιγίδες