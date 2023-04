Κοινωνία

Ιερώνυμος: Να παραμερίσουμε τα λίγα που μας χωρίζουν και να αγκαλιάσουμε τα πολλά που μας ενώνουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου κατά την περιφορά του Επιταφίου.



Πρόσκληση απηύθυνε, χθες το βράδυ, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά την περιφορά του Επιταφίου «να προσθέσουμε απόψε την παράκληση να μας φωτίσει ο Χριστός, ώστε να παραμερίσουμε τα λίγα που μας χωρίζουν και να αγκαλιάσουμε τα πολλά που μας ενώνουν. Αυτό ζητά όχι μόνον ο Χριστός, αλλά και η πατρίδα».

Στο μήνυμα ενότητας που απηύθυνε μετά τη δέηση στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μπροστά από το Κοινοβούλιο, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, επίσης, τόνισε: «Κάθε χρόνο, αυτήν την ημέρα, συνηθίζουμε να ακολουθούμε την πομπή της λιτάνευσης του Σταυρωμένου Χριστού και να σταματούμε σε αυτόν τον τόπο, στην Πλατεία Συντάγματος. Και δικαιολογημένα, γιατί εδώ είναι το κενοτάφιο, ο τάφος των ηρώων και προγόνων μας. Από εδώ ξεκινούν τα όνειρα και οι προσδοκίες για το αύριο όλων μας. Εδώ είναι η καρδιά της Δημοκρατίας».

Επιπλέον, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε: «Η Πλατεία Συντάγματος συνδέεται με τα πιο συγκλονιστικά βιώματά μας. Σε αυτόν τον χώρο έγιναν και γίνονται πολυποίκιλες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την παιδεία, την ισότητα, την ευημερία του ανθρώπου. Όλα αυτά όμως τα επισκιάζει η Ιερή Πομπή, η πορεία του Επιταφίου της Μεγάλης Παρασκευής. Σε αυτήν την πορεία σιγούν ατομικοί εγωισμοί και ανταγωνισμοί, μικρότητες και μικροψυχίες, διχόνοιες και διχασμοί. Όλα αυτά απόψε μας δίνουν την ευκαιρία να αναλογιστούμε τους αγώνες των πατέρων μας, που τιμούμε ιδιαίτερα σε αυτόν τον χώρο, τις αγωνίες, τους κόπους και τους μόχθους της καθημερινής ζωής. Αλλά και το όραμα και τις υποχρεώσεις μας για το αύριο. Τι θα παραδώσουμε σε αυτούς που έρχονται!».

Επιπρόσθετα, επισήμανε: «Αδελφοί μου, ευνόητο είναι ότι πέρα από αυτά ο καθένας απόψε θα απευθύνει, στον λιτανευόμενο Χριστό, τα προβλήματα και τις ανάγκες του. Τις χαρές του και τις λύπες του. Τον πόνο του και τα παράπονά του. Ας προσθέσουμε ακόμη απόψε και την παράκληση να μας φωτίσει όλους μαζί και τον καθένα μας χωριστά, ώστε να παραμερίσουμε τα λίγα που μας χωρίζουν και να αγκαλιάσουμε τα πολλά που μας ενώνουν. Αυτό ζητά όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και η πατρίδα! Εύχομαι καλή Ανάσταση σε όλους μας!».

Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος χοροστάτησε στην Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ συγχοροστάτησαν οι επίσκοποι Ανδρούσης Κωνστάντιος και Ωρεών Φιλόθεος, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τελετάρχης ήταν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης. Παρέστησαν η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, βουλευτές, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οργανισμών και φορέων.

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Μαγειρίτσα παριανή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο και το Πάσχα