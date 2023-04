Life

Χίος: “Χολιγουντιανός” ο σημερινός ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο

Το έθιμο θα κινηματογραφηθεί σε πραγματικό χρόνο και θα μεταδοθεί απευθείας στη μεγαλύτερη σφαίρα θεάματος στον κόσμο, στο Las Vegas.

Μεγάλο Σαββάτο και παρά τα όσα συμβαίνουν κάθε χρόνο σχετικά με τη νομιμότητα ή μη του εθίμου και στο Βροντάδο της Χίου όλα είναι έτοιμα για τον «απόλυτο άρχοντα» των εθίμων του Πάσχα στο νησί, τον Ρουκετοπόλεμο.

Ένα έθιμο που και φέτος αποδείχθηκε πραγματικός μαγνήτης επισκεπτών από πολλά μέρη της Ελλάδας και την Τουρκία. Ιδιαίτερα φέτος ας σημειωθεί ότι το έθιμο θα κινηματογραφηθεί σε πραγματικό χρόνο και θα μεταδοθεί απευθείας στη μεγαλύτερη σφαίρα θεάματος στον κόσμο, στο Las Vegas, τη γνωστή MSG Sphere.

Σήμερα το απόγευμα παρουσία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, του βουλευτή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ/Προοδευτική Συμμαχία Ανδρέα Μιχαηλίδη, του δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη και άλλων εκπροσώπων των τοπικών αρχών θα πραγματοποιηθεί η παραδοσιακή παρέλαση των «ρουκετατζήδων» στην παραλιακή ζώνη του Βροντάδου. Τα συνεργεία των δύο συνοικιών του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής που αμέσως μετά το «Χριστός Ανέστη» θα στοχεύσουν με χιλιάδες ρουκέτες, το ένα την εκκλησιά του άλλου, θα βαδίσουν και θα πάρουν θέση στους «ρουκετοσύρτες». Μαζί τους φυσικά και οι Βρονταδούσιοι ντόπιοι και απ' όλο τον κόσμο που επιστρέφουν στο νησί τους ακόμα και ναυτικοί που ξεμπαρκάρουν για αυτόν το λόγο.

Η ρίψη των ρουκετών, θα γίνει σε καθορισμένες ώρες, με απόλυτη παύση την ώρα έλευσης των κατοίκων στις δύο Εκκλησίες, του Αγίου Μάρκου και Παναγίας Ερειθιανής, για την Αναστάσιμη θεία λειτουργία.

