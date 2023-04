Πολιτική

“Qatar Gate” - Καϊλή: “Σκέφτηκα να τελειώσω το μαρτύριο της μοναξιάς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη συνέντευξη της Εύας Καϊλή μετά την αποφυλάκιση με "βραχιολάκι". Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της.



Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατηγορούμενη για το σκάνδαλο "Qatar Gate", Εύα Καϊλή, μιλά για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή της από τις βελγικές φυλακές.

Σε συνέντευξή της, στο «Βήμα της Κυριακής», η Εύα Καϊλή μιλά για την κράτησή της στη φυλακή του Βελγίου, τις στιγμές που σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή της, αλλά και τις πιθανότητες επιστροφής στην Ελλάδα.

Η κ. Καϊλή αναφέρεται αναλυτικά στα όσα βίωσε αυτούς τους τέσσερις μήνες που ήταν προφυλακισμένη με την κατηγορία της συμμετοχής της στο σκάνδαλο διαφθοράς "Qatar Gate", που κλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο.

«Είναι αλήθεια, μπορώ να το πω, πέρασαν στιγμές που σκέφτηκα να τελειώσω μόνη μου το μαρτύριο της εκκωφαντικής μοναξιάς» αναφέρει η Εύα Καϊλή. «Δείλιασα, δεν το έκανα, η σκέψη της κορούλας μου δε με άφηνε, με στήριζε, μου έδωσε νόημα να σηκωθώ, να πολεμήσω για να αποδείξω ότι είμαι αθώα, για να μην ντρέπεται η κόρη μου για εμένα» προσθέτει.

Η Εύα Καϊλή στη συνέντευξή της στο «Βήμα της Κυριακής» αναφέρθηκε και στην επιθυμία της να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, με το κούτελό της καθαρό. «Δε θα υποκύψω. Αν αποτύχω να πείσω τη βελγική Δικαιοσύνη ότι είμαι αθώα, δε θα επιστρέψω ποτέ στην πατρίδα μου, θα ντρέπομαι να κοιτάξω στα μάτια τους ανθρώπους που έχω συμπορευθεί από μαθήτρια του Λυκείου μαζί τους» τόνισε. «Η ντροπή είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορώ να το μεταβολίσω, με συγκλονίζει» πρόσθεσε η 44χρονη πολιτικός, που ήταν η τελευταία εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο του "Qatar gate" που είδε την… πόρτα της εξόδου από τις φυλακές με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Δημητρακόπουλος: οι επόμενες κινήσεις της Εύας Καϊλή

«Μεγάλη αγωνία της Εύας Καϊλή είναι τώρα να επιστρέψει αθώα στην πατρίδα της, να ξέρουν οι ψηφοφόροι της ότι δεν τους πρόδωσε και να επανέλθει στον πολιτικό στίβο» δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όπως τόνισε, τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται αποδομούνται μέρα με τη μέρα, με βασικότερο στοιχείο ότι δεν βρέθηκαν δαχτυλικά της αποτυπώματα στις δεσμίδες χρημάτων που βρέθηκαν σπίτι της. «Η Εύα Καϊλή έχει τεράστια αποθέματα δύναμης από το γεγονός ότι είναι αθώα. Θα δώσει μάχη μέχρι τέλους για να το αποδείξει» είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις της πελάτισσάς του από εδώ και στο εξής. «Σύντομα θα ζητήσουμε να αρθεί ο κατ’ οίκον περιορισμός και να βγει το βραχιολάκι καθώς δεν είναι ύποπτη φυγής ή άλλων αδικημάτων. Επίσης θα ζητήσει να ασκεί τα πολιτικά της καθήκοντα και δικαιώματα στο Ευρωκοινοβουλιο, να συμμετέχει στις συνεδριάσεις και να ψηφίζει κατά συνείδηση» είπε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Η ίδια η Καϊλή έστειλε μήνυμα μέσω του δικηγόρου της στην εκπομπή σχετικά με δημοσιεύματα για επαφές με άλλα κόμματα. «Μύθοι, ψέματα και προσβλητικά αυτά που γράφονται ότι μιλούσα με κάποιο άλλο κόμμα, εγώ ήμουν ταγμένη στον χώρο μου» θέλησε να μεταφέρει η 44χρονη πολιτικός.

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε στην πομπή του Επιταφίου!

Χαλκούνια: Εντυπωσιακό θέαμα στο Αγρίνιο (εικόνες)