Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι πασχαλινές ευχές του Πρωθυπουργού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Τήνο για να περάσει με την οικογένειά του τις ημέρες του Πάσχα.



Ευχές για καλή Ανάσταση απέστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο.

Καλή Ανάσταση! Χρόνια πολλά με υγεία, δύναμη και προκοπή σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο! pic.twitter.com/GT13jhKPGI — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) April 15, 2023

Σε ανάρτηση που έκανε στο twitter o Πρωθυπουργός έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλή Ανάσταση! Χρόνια πολλά με υγεία, δύναμη και προκοπή σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Τήνο, όπου επέλεξε για να περάσει με την οικογένειά του τις ημέρες του Πάσχα, λίγο πριν τις εκλογές.

