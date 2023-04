Παράξενα

Σαντορίνη: Αυτοκίνητο σφήνωσε σε στενό δρόμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτογραφία από το... ατύχημα σε "στενό-ριμίδι" του νησιού κάνει τον γύρο του διαδικτύου.



Όσοι έχουν επισκεφθεί τα νησιά των Κυκλάδων γνωρίζουν ότι σε αρκετά χωριά οι δρόμοι είναι τόσο στενοί ώστε δεν επιτρέπουν τη χρήση αυτοκινήτων.

Αυτό φαίνεται δεν το γνώριζε ο οδηγός ενός ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου που, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές με τη σχετική φωτογραφία, σφήνωσε σε ένα στενό δρομάκι στη Σαντορίνη.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Μεσαριάς «στο στενό-ριμίδι του Αγίου Κωνσταντίνου» όπως ανακοίνωσε η δημοτική κοινότητα.

«Παρακαλούμε πολύ για την προσοχή σας», τονίζεται στην ανακοίνωση της κοινότητας.

Πηγή: koinignomi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε στην πομπή του Επιταφίου!

“Qatar Gate” - Καϊλή: “Σκέφτηκα να τελειώσω το μαρτύριο της μοναξιάς”