Ant1news - Η γνώμη σου μετράει: Η ψηφοφορία για τα κόμματα και τους αρχηγούς

Η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη. Δείτε την απάντηση που επικράτησε, μετά από τις ψήφους εκατοντάδων επισκεπτών μας, που απάντησαν στο ερώτημα του Ant1news.

Καθώς καίριας σημασίας ζητήματα, βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινωνικού διαλόγου, αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 21ης Μαΐου, ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους και να “ακουστούν”, σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Πριν από λίγες ώρες, καλέσαμε τους αναγνώστες μας να πάρουν θέση και να δώσουν την δική τους απάντηση σχετικά με το κατά πόσον η προσωπικότητα του πολιτικού αρχηγού έχει βαρύνουσα σημασία ή όχι για την επιλογή του κόμματος που θα ψηφίσουν στις εκλογές.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 11:30 του Μεγάλου Σαββάτου.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τα ερωτήματα, όπως και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, παρουσιάζονται και στο δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Σύντομα θα επανέλθουμε με νέο ερώτημα, γιατί η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

