Εγνατία Οδός: Τροχαίο με νεκρούς - ΙΧ με μετανάστες μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο ΙΧ. Νεκροί και σοβαρά τραυματίες από την σφοδρή σύγκρουση.

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, με σύγκρουση δύο ΙΧ στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής, το ένα από τα οποία μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες.

Οι νεκροί είναι συνολικά έξι - οι οδηγοί των δύο ΙΧ και τέσσερις από τους μετανάστες - και άλλοι έξι μετανάστες τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ο αλλοδαπός οδηγός του οχήματος που μετέφερε τους μετανάστες δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης που του έκαναν στον οικισμό της Μάκρης, αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει τον έλεγχο, εμβόλισε το περιπολικό, ενώ ακολούθως συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα. Στη συνέχεια, το όχημα εντοπίσθηκε να έχει εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής στο ύψος της περιοχής Κόμαρος και να έχει προσκρούσει μετωπικά με έτερο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 46χρονος.

Για τον απεγκλωβισμό των νεκρών και των τραυματιών, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

