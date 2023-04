Οικονομία

Πάσχα - Γεωργιάδης: Ικανοποίηση για τις τιμές και την επάρκεια στην αγορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Βαρβάκειο και σε λαϊκή αγορά στο Μαρούσι βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης. Τι είπε για το "καλάθι του νοικοκυριού".



Την ικανοποίηση του για τις τιμές και την επάρκεια στην αγορά, εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την σημερινή επίσκεψή του στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας (Βαρβάκειο) και στην λαϊκή αγορά στο Μαρούσι.

Ο υπουργός συζήτησε στην Βαρβάκειο με κρεοπώλες, οι οποίοι δήλωσαν ότι η μέση τιμή για το αρνί είναι στα 10 ευρώ και σήμερα, ενώ υπάρχει ακόμη και μικρή μείωση της τιμής από ορισμένους επαγγελματίες. Ανέφεραν δε, ότι η αγορά κινήθηκε πολύ καλά.

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι το "καλάθι του νοικοκυριού" λειτουργεί υπέρ του ανταγωνισμού και ότι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία και οι podemos στην Ισπανία, έχουν ζητήσει πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργεί.

Ακόμη, σημείωσε ότι από την αυτοψία που έκανε προχθές, σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τις τιμές στο καλάθι, διαπίστωσε ότι πωλούνται μακαρόνια με 0,58 ευρώ - και η τιμή αυτή, όπως υπογράμμισε «είναι η χαμηλότερη που έχουμε βρει εδώ και 6 μήνες», φέτα ΠΟΠ 8,99 ευρώ, λευκό τυρί με 5 ευρώ, γάλα επώνυμο Μεβγάλ 1,12 ευρώ και μακράς διαρκείας 0,89 ευρώ, κοτόπουλο επώνυμο ελληνικό με 2,95 ευρώ και αλεύρι κάτω από το 1 ευρώ.

«Ακρίβεια φυσικά υπάρχει και μπορείτε να βρείτε σε όλα αυτά τα αγαθά και πολύ ακριβότερες τιμές, αλλά πετύχαμε με το 'καλάθι' μας να εξασφαλίσουμε μία σειρά προϊόντων σε πραγματικά χαμηλές τιμές και είμαστε υπερήφανοι για αυτό. Το καλάθι δουλεύει» είπε ο υπουργός.

Ο κ. Γεωργιάδης στην συνέχεια, επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στο Μαρούσι και επανέλαβε ότι στις λαϊκές αγορές υπάρχουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και φρεσκάδας σε χαμηλές τιμές.

Ειδήσεις σήμερα:

Εγνατία Οδός: Τροχαίο με νεκρούς - ΙΧ με μετανάστες μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Κρήτη: Εκπυρσοκρότησε όπλο - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα