Καιρός

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Κυριακή του Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πως θα κυμανθεί θερμοκρασία και η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά στα δυτικά και από τις μεσημβρινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από δυτικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές που μέχρι το μεσημέρι θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά και βαθμιαία και τις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει τους 18 με 21 βαθμούς και στη βόρεια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάσταση - Ρόδος: Με εγκαύματα από βεγγαλικά 7χρονη (εικόνες)

Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε - Γιατί σουβλίζουμε αρνί

Η Ανάσταση στη Μητρόπολη Αθηνών και σε όλες τις εκκλησίες ανά την Ελλάδα