Βαρουφάκης: Το μήνυμά του για το Πάσχα

Το πασχαλινό μήνυμα του επικεφαλής του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη Γιάνης Βαρουφάκης.

«Για ένα λαό που ακόμα θρηνούμε τους 57 στα Τέμπη. Για μια ανθρωπότητα που θρηνούμε καθημερινά θύματα πολέμων, φτώχειας, μισανθρωπισμού στα σύνορά μας, στις ενδοχώρες μας. Το Πάσχα φέρνει κάθε Άνοιξη τόσο τη λύτρωση της ελπίδας όσο και την ελπίδα της λύτρωσης», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη Γιάνης Βαρουφάκης.

Και συνεχίζει: «Ας ξεχάσουμε για μερικές μέρες τις εκλογές που έρχονται και -ανεξάρτητα από φιλοσοφικές, πολιτικές διαφωνίες και διαφορές μας- ας χαρούμε την παράδοσή μας που μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε χρόνο, μας θυμίζει ότι όσο απαισιόδοξα κι αν είναι όλα εκείνα τα οποία λαμβάνουμε λανθασμένα ως δεδομένα, η ελπίδα δεν το βάζει κάτω.

Πώς το φως νικάει το σκοτάδι εκεί που δεν το περιμένουμε, εφόσον, βέβαια, το αφήσουμε, εφόσον ανάψουμε κι εμείς ένα κεράκι.

Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους».

