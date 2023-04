Τοπικά Νέα

Χανιά: Σύλληψη για τη φωτιά στο Σφηνάρι (εικόνες)

Ο συλληφθείς είναι κάτοικος του χωριού. Από τη φωτιά έγιναν στάχτη 38 στρέμματα.

Στη σύλληψη ενός 54χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής στο Σφηνάρι Κισάμου στα Χανιά με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη συνολικά 38 στρέμματα, πριν τελικά να τεθεί υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Ο 54χρονος, ο οποίος είναι κάτοικος του χωριού, παραδέχτηκε στους άνδρες του ανακριτικού της πυροσβεστικής πως η φωτιά, που πήρε γρήγορα διαστάσεις, ξεκίνησε από λάθος δικό του στην προσπάθεια του να κάψει ξερά κλαδιά.

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, καθώς το έργο τους δυσχέραιναν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 11 οχήματα και 26 υπαλλήλους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων και 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ με 10 άτομα.

Από τα συνολικά 38 στρέμματα που έγιναν στάχτη από τη φωτιά στο Σφηνάρι, τα 13 ήταν χορτολιβαδική έκταση και τα 25 καλλιέργειες, χωρίς, ευτυχώς, να κινδυνέψουν άνθρωποι ή κατοικίες.

Πηγή: neakriti.gr

