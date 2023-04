Κοινωνία

Πάσχα: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων

Περισσότερα από μισό εκατομμύρια οχήματα εξήλθαν από τα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών, από τις 7 έως τις 14 Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών καθώς και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τον υφιστάμενο Στρατηγικό Σχεδιασμό, έχουν διατεθεί στην Αττική, συνολικά 2.000 αστυνομικοί και 550 οχήματα της τροχαίας.

