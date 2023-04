Πολιτική

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας το φετινό Πάσχα στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Με αναφορά στην πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών, το πασχαλινό μήνυμα του πρωθυπουργού.

«Το Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, σηματοδοτεί διαχρονικά την πορεία από τη δοκιμασία στη λύτρωση. Γίνεται έτσι ευκαιρία ατομικού και συλλογικού αναστοχασμού, αλλά και αφετηρία ελπίδας», αναφέρει στο μήνυμά του για το Πάσχα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός προσθέτει: «Φέτος η σκέψη μας, αναπόφευκτα, στρέφεται στους συγγενείς της μεγάλης τραγωδίας των Τεμπών. Εύχομαι από καρδιάς η Μεγαλόχαρη να τους δίνει δύναμη, διότι αυτοί σηκώνουν τον μεγαλύτερο σταυρό. Όμως τον Γολγοθά ακολουθεί πάντα η Ανάσταση. Έτσι και το φετινό Πάσχα ας γίνει αφετηρία αισιοδοξίας και ελπίδας για μία καλύτερη Ελλάδα, μία πιο ισχυρή πατρίδα, με περισσότερη κοινωνική συνοχή, πρωτίστως με φροντίδα για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας».

