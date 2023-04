Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Αττάλειας: Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο

Αν και πήρε την ίδια βαθμολογία με τον Αρμένιο Νταβτιάν, που πήρε το αργυρό μετάλλιο, έμεινε την τρίτη θέση.

Για 8η φορά στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής ανέβηκε στη διοργάνωση της Αττάλειας ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο «βασιλιάς των κρίκων» συγκέντρωσε 14.733 βαθμούς στον τελικό του αγωνίσματος και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά την τεράστια κλάση του.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής ήθελε πάρα πολύ να πάρει το χρυσό για να καταρρίψει το ρεκόρ του Μπέρκι (7 χρυσά), αλλά δεν τα κατάφερε. Το γεγονός, όμως, ότι ανέβηκε στο βάθρο μετά από δύο χειρουργεία αποδεικνύει το πόσο μεγάλος αθλητής είναι.

Ο 32χρονος πρωταθλητής της γυμναστικής συγκέντρωσε 14.733 βαθμούς, όσο και ο δεύτερος Νταβτιάν, όμως ο Αρμένιος υπερτερούσε στην εκτέλεση.

Το χρυσό κατέληξε στον Τούρκο, Αντέμ Ασίλ, ο οποίος συγκέντρωσε 14.933 βαθμούς.

Η κατάταξη του τελικού:

Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14.933 βαθμοί Βαν Νταβτιάν (Αρμενία) 14.7333 βαθμοί Λευτέρης Πετρούνιας 14.733 βαθμοί Μάρκο Λοντάντιο (Ιταλία) 14.666 βαθμοί Νικίτα Σιμόνοβ (Αζερμπαϊτζάν) 14.566 βαθμοί Κόρντεϊ Τάλοχ (Μ. Βρετανία) 14.466 βαθμοί Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14.433 βαθμοί Σωκράτης Πηλλακούρης (Κύπρος) 14.233 βαθμοί

