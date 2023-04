Τοπικά Νέα

Χανιά: Κρεμάστηκε στο καμπαναριό ο Τούρκος αρχιτέκτονας… Ιούδας

Ο Ιούδας κρατά βαλιτσούλα που αναγράφει «Turkish Architect» και ο συμβολισμός είναι σαφής.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι νέοι των Στερνών μένουν πιστοί στην παράδοση της «φουνάρας» που θέλει το βράδυ της Ανάστασης την ώρα που ο ιερέας ψάλει το «Χριστός Ανέστη» να ρίχνουν στην πυρά τον Ιούδα.

Οι ετοιμασίες ξεκίνησαν από νωρίς για τη συγκέντρωση του απαραίτητου όγκου ξύλων αλλά και της κατασκευής του ομοιώματος του Ιούδα που φέτος είναι εμπνευσμένος από την επικαιρότητα και την εξωτερική πολιτική.

Ο Ιούδας κρατά βαλιτσούλα που αναγράφει «Turkish Architect» (Τούρκος αρχιτέκτονας που συμβολίζει την κατάρρευση των κτιρίων με χιλιάδες νεκρούς κατά τους τελευταίους σεισμούς).

Το ομοίωμα έχει ήδη κρεμαστεί στο καμπαναριό του κεντρικού ναού των Στερνών και το βράδυ της Ανάστασης, τα μεσάνυχτα, θα κατευθυνθεί με σκηνή μέσα στη φωτιά!

Πηγή: flashnews.gr

