Κόσμος

Σουδάν: Απόπειρα πραξικοπήματος και συγκρούσεις με νεκρούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χάος στο Σουδάν με οδομαχίες ανάμεσα του στρατού και την οργάνωση RSF. Εύθραυστη η κατάσταση, λέει ο Μπλίνκεν, διεθνής ανησυχία για τις εξελίξεις.

Πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούγονται τις τελευταίες ώρες στην πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ, καθώς κλιμακώνονται οι συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και παραστρατιωτικών.

Τουλάχιστον τρεις άμαχοι είναι νεκροί από τις συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν, όπως ανακοίνωσε μία τοπική ιατρική οργάνωση.

H RSF ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έχει τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου, της κατοικίας του αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν σε μία κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης για την εξουσία της χώρας, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες υπό ένα μεταβατικό σχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διεξαγωγή εκλογών.

Το χρονικό της κλιμάκωσης

Το πρωί, σφοδρά πυρά ακούγονταν στο Χαρτούμ έπειτα από συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάμεσα στον σουδανικό στρατό και την παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.

Ο σουδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) αποπειράθηκε να επιτεθεί σε διάφορες θέσεις των στρατευμάτων του, ενώ η RSF κατηγόρησε τον στρατό ότι αυτός προκάλεσε τις συγκρούσεις που ξέσπασαν και ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ και την στρατιωτική βάση στην Μέροβε, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters δήλωσαν ότι σφοδρά πυρά ακούγονταν στο Χαρτούμ κοντά στο προεδρικό μέγαρο, στο αρχηγείο του σουδανικού στρατού και το υπουργείο Άμυνας στο κέντρο της σουδανικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε στο AFP ότι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, γνωστού ως «Χεμέντι» και μεγάλου αντιπάλου του ντε φάκτο ηγέτη του Σουδάν και αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επιτέθηκαν σε βάσεις του στρατού. Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν στο Χαρτούμ και σε άλλα μέρη του Σουδάν, διευκρίνισε ο στρατηγός Νάμπιλ Αμπντάλα. «Γίνονται μάχες και ο στρατός κάνει το καθήκον του για να προστατεύσει την πατρίδα», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο κατηγόρησαν τον σουδανικό στρατό ότι αυτός προκάλεσε τις συγκρούσεις που μαίνονται αυτήν την ώρα στο Χαρτούμ. «Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης αιφνιδιάστηκαν το πρωί από την άφιξη σημαντικής δύναμης του στρατού, η οποία πολιόρκησε το στρατόπεδό τους στην Σόμπα», εξαπολύοντας «επίθεση με όλων των ειδών τα όπλα, βαριά και ελαφριά» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία απαρτίζεται από πρώην πολιτοφύλακες του πολέμου του Νταρφούρ.

Η RSF ανακοίνωσε επίσης ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ και τη βάση του σουδανικού στρατού στην Μέροβε στο βόρειο τμήμα της χώρας. Αργότερα, οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν ανακοίνωσαν ότι έχουν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου, της κατοικίας του αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ.

Οι δυνάμεις RSF ανέφεραν ότι έχουν τον έλεγχο άλλων δύο αεροδρομίων στην πόλη Μερόβε στα βόρεια της χώρας, αλλά και του αεροδρομίου της πόλης Ελ Ομπέιντ που βρίσκεται στο Νότιο Σουδάν. Η RSF πρόσθεσε ότι δεν βάζει στο στόχαστρο αμάχους και κάλεσε τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό της.

Ο διοικητής των πανίσχυρων παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στρατηγός Μοχάμεντ Χάμνταν Νταγκάλο, που είναι ευρύτερα γνωστός ως Χεμεντί, χαρακτήρισε τον αρχηγό του στρατού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν ως εγκληματία, κατηγορώντας τον στρατό για τη διενέργεια πραξικοπήματος. Ο Χεμεντί είπε ότι οι στρατιώτες του οδηγήθηκαν στην πολεμική αντιπαράθεση, καθώς οι συγκρούσεις με τον στρατό ξέσπασαν σε όλη τη χώρα, μετά από ημέρες κλιμάκωσης της έντασης.



Επιχειρήσεις της Π.Α. του Σουδάν κατά της RSF

Η Πολεμική Αεροπορία του Σουδάν διεξάγει επιχειρήσεις κατά των επιθέσεων των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), όπως ανέφερε ο στρατός, καθώς οι συγκρούσεις άρχισαν να γενικεύονται σε όλη τη χώρα.

Πλάνα τηλεοπτικού σταθμού παρουσίασαν ένα μαχητικό αεροσκάφος να πετάει στον ουρανό της πρωτεύουσας Χαρτούμ, χωρίς το Reuters να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το αναφερόμενο τηλεοπτικό υλικό.

Μάχες στο κτήριο της κρατικής τηλεόρασης

Μάχες διεξάγονται στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Σουδάν, όπως είπε σε μία σύντομη εμφάνισή του ένας παρουσιαστής της τηλεόρασης, καθώς οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) συγκρούονται με τις δυνάμεις του στρατού.

Σύμφωνα με μία μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα στο Reuters, πυροβολισμοί ακούγονταν στο ευρύτερο περιβάλλον των εγκαταστάσεων της τηλεόρασης.

«Ατύχημα» στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ – Αναστολή πτήσεων

Η κρατική αεροπορική εταιρία της Σαουδικής Αραβίας (Saudia) ανακοίνωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της, τύπου Airbus «είχε ένα ατύχημα» στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ στο Σουδάν, πριν από την προγραμματισμένη σημερινή αναχώρησή του για το Ριάντ, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Saudia ανέφερε επίσης, σε μία ανακοίνωσή της ότι οι πτήσεις της προς και από το Σουδάν έχουν ανασταλεί μέχρι να υπάρξει μία νέα ανακοίνωση.

Η κρατική αεροπορική εταιρία της Αιγύπτου EgyptAir ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλει τις πτήσεις της προς και από το Χαρτούμ για 72 ώρες, μετά το ξέσπασμα των πολεμικών συγκρούσεων στην πρωτεύουσα του Σουδάν.

Ανησυχία της διεθνούς κοινότητας

Τα πολιτικά κόμματα στο Σουδάν που είχαν υπογράψει μία αρχική συμφωνία για τη διαχείριση της εξουσίας με τον στρατό της χώρας, αλλά και με τις πανίσχυρες παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) κάλεσαν σε άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών που ξέσπασαν μεταξύ τους. Τα πολιτικά κόμματα προέτρεψαν τόσο τους διεθνείς, αλλά και τους περιφερειακούς παίκτες να βοηθήσουν άμεσα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Ζοζέφ Μπορέλ κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις στην κλιμάκωση της βίας στο Σουδάν να σταματήσουν άμεσα την άσκηση βίας, αναφέροντας σε μία ανάρτησή του στο Twitter πως όλο το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα είναι ασφαλές, ενώ έχει γίνει σχετική καταμέτρησή του.

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η κατάσταση στο Σουδάν είναι εύθραυστη, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι υπάρχει ακόμη η δυνατότητα μιας συνολικής μετάβασης σε μία κυβέρνηση υπό την ηγεσία των πολιτικών κομμάτων. Μιλώντας στο Ανόι, ο Μπλίνκεν περιέγραψε την κατάσταση ως «εύθραυστη» καθώς μερικοί παίκτες «είναι ενδεχόμενο να ασκούν πιέσεις κατά της μετάβασης σε μία πολιτική διαδικασία».

H πρεσβεία της Βρετανίας στο Σουδάν συνιστά στους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους, ανακοινώνοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, μετά την ανακοίνωση των παραστρατιωτικών ότι ελέγχουν το προεδρικό μέγαρο, αλλά και άλλες πόλεις. «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στο Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές του Σουδάν, όπου έχουν ξεσπάσει πολεμικές συγκρούσεις», ανέφερε η πρεσβεία στο Twitter. «Συμβουλεύουμε όλους τους Βρετανούς στο Σουδάν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να παρακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες μας για περισσότερες ενημερώσεις».

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Σουδάν ανακοίνωσε ότι ανησυχεί για την κλιμάκωση της βίας στη χώρα, καλώντας για την ανάγκη εκεχειρίας, αλλά και για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Η πρεσβεία ανέφερε ότι η ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα Χαρτούμ είναι τεταμένη, αλλά οι Ρώσοι διπλωμάτες είναι ασφαλείς.

Η Αίγυπτος εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο Σουδάν, ενώ καλεί τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών στο Κάιρο.

Η Σαουδική Αραβία ανησυχεί βαθιά για την κλιμάκωση της έντασης και συγκρούσεις στο Σουδάν, ενώ καλεί τους εμπλεκόμενους να επιλέξουν τον διάλογο απέναντι στην πολεμική διαμάχη, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) κάλεσαν σήμερα τις εμπλεκόμενες πλευρές στις συγκρούσεις στο Σουδάν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποκλιμακώσουν την πολεμική ένταση, αλλά και να συνεργαστούν για τον τερματισμό της κρίσης μέσω διαλόγου, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, η πρεσβεία των ΗΑΕ στο Χαρτούμ παρακολουθεί «με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στο Σουδάν και έχει επιβεβαιώσει τη θέση των ΗΑΕ για τη σημασία της αποκλιμάκωσης, αλλά και τη συνεργασία για την εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης στην κρίση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών».

Ειδήσεις σήμερα:

Παύλος: Οι γιοι του κράτησαν τον Επιτάφιο στα Χάμπτονς (εικόνες)

Χίος - Πρώτη Ανάσταση: O “ιπτάμενος ιερέας” έστειλε το χαρμόσυνο μήνυμα (εικόνες)

Χανιά: Σύλληψη για τη φωτιά στο Σφηνάρι (εικόνες)