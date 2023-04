Τοπικά Νέα

Κρήτη: Θύμα ενδοοικογενειακής βίας 6χρονος

Νέο περιστατικό ενδοοικογνειακής βίας στην Κρήτη. 46χρονος χτύπησε και έπιασε από το λαιμό τον γιο του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας του συνελήφθη.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής στην οδό Σμύρνης στο κέντρο της πόλης των Χανίων στην Κρήτη, όταν ένας 46χρονος βιαιοπράγησε σε βάρος του 6χρονου γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, μέσα σε mini market, όταν 46χρονος από την Αίγυπτο, άρχισε να χαστουκίζει και να πιάνει από τον λαιμό το μικρό παιδί.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, αλλά – σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες – η μητέρα του παιδιού είπε στους αστυνομικούς πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του πατέρα.

Καθώς όμως πρόκειται για αδίκημα το οποίο διώκεται αυτεπάγγελτα, ο 46χρονος συνελήφθη, ενώ το 6χρονο αγοράκι διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε υποστεί ελαφρές σωματικές βλάβες.

Ο 46χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

