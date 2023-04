Κόσμος

Ο Πριγκόζιν της Wagner ζητά από τον Πούτιν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Αίσθηση προκάλεσε η δημόσια έκκληση του Πριγκόζιν στον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο αρχηγός της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με ανάρτησή του στο Telegram, να κηρύξει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Μάλιστα όπως ισχυρίζεται, η Μόσχα έχει εκπληρώσει τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» και τώρα πρέπει να επικεντρωθεί στην εδραίωση των εδαφών που έχει καταλάβει στην Ουκρανία.

Ο Πριγκόζιν είπε, ακόμη ότι η Ρωσία έχει καταφέρει να σκοτώσει μεγάλο αριθμό Ουκρανών στρατιωτών- ενώ έχει αναγκάσει ακόμα περισσότερους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

«Για τις Αρχές και την κοινωνία στο σύνολό της είναι σήμερα αναγκαίο να μπει ένα πλήρες τέλος στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Η ιδανική επιλογή είναι να ανακοινωθεί το τέλος της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης και να ενημερωθούν άπαντες ότι η Ρωσία έχει επιτύχει τα αποτελέσματα που σχεδίαζα και υπό μία έννοια πράγματα τα πετύχαμε», έγραψε ο Πριγκόζιν.

«Η Ρωσία απέκοψε την (πρόσβαση της Ουκρανίας στην) Αζοφική Θάλασσα και ένα μεγάλο κομμάτι της Μαύρης Θάλασσας, κατέλαβε ένα μεγάλο κομμάτι του ουκρανικού εδάφους και δημιούργησε έναν χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία. Τώρα μόνον έναν πράγμα απομένει: Nα εδραιώσουμε τα ερείσματά μας στα εδάφη που ήδη έχουμε», επισήμανε ο αρχηγός της Wagner.

