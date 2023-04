Πολιτισμός

Πέθανε ο Κωστής Βέρρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή, την ημέρα των γενεθλίων του, ο Κωστής Βέρρος, ένας ευπατρίδης της δημοσιογραφίας και πρωτοπόρος του Ελληνικού Τύπου, ως ανταποκριτής στην ΕΕ.

Ένας ευπατρίδης της δημοσιογραφίας και πρωτοπόρος του Ελληνικού Τύπου, ως ανταποκριτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Κωστής Βέρρος, πέθανε σε ηλικία 76 ετών (ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων του...) στην Αθήνα.

Για όσους Έλληνες δημοσιογράφους τον γνώρισαν, υπήρξε ”δάσκαλος” και πρότυπο ανταποκριτή με σπάνια και βαθιά γνώση σε πολλές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής, σε μία εποχή που μόλις άρχιζε η Αθήνα να αντιλαμβάνεται την σημασία και την επιρροή της ΕΕ, τη δεκαετία του ’90.

Με λαμπρές σπουδές στην Αθήνα και στο Λονδίνο (LSE) ο Κωστής Βέρρος άρχισε την μακρά διαδρομή του ως ακόλουθος Τύπου σε ελληνικές πρεσβείες για να καταλήξει ως ανταποκριτής στις Βρυξέλλες, όπου κέρδισε την εμπιστοσύνη και τον θαυμασμό των Ευρωπαίων δημοσιογράφων, καθώς και του τότε Προέδρου της Κομισιόν Ζακ Ντελόρ. Εξελέγη κατ? επανάληψη σε κορυφαίες θέσεις - ΓΓ και Πρόεδρος - της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Βέλγιο, ενώ στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πρότεινε να εργαστεί ως μέλος της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Τύπου στην Κομισιόν.

Ακολουθεί συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Κωστής Βέρρος, γεννημένος στην Αθήνα το 1947 αποφοίτησε το 1965 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά συνεχίζοντας με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Με αφετηρία το Υπουργείο Εξωτερικών μεταπήδησε στη Γ.Γ. Τύπου και Πληροφοριών υπηρετώντας διαδοχικά στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και το 1981 στο Στρασβούργο, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στο τέλος του 1982 παραιτήθηκε από την Γ.Γ.Τ.Π. για να εργαστεί σαν ανταποκριτής της Βραδυνής και Ναυτεμπορικής στις Βρυξέλλες, ενώ απο τα τέλη της δεκαετίας του ’80 βρέθηκε στο ραδιόφωνο και τηλεόραση του Antenna.

Συγχρόνως (1989-95) ασχολούμενος και με τα κοινά, διατέλεσε διαδοχικά Γραμματέας και Πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Βέλγιο.

Το 1994 διέκοψε την ενεργό δημοσιογραφία και έως το 1999 έγινε μέλος της Υπηρεσίας Εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλαμβάνοντας υπέυθυνος για την Ενέργεια, τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Κοινωνική Οικονομία και συνυπεύθυνος για την Πολιτική του Περιβάλλοντος.

Παράλληλα με την συνεργασία του με τον Antenna το 2000 ανέλαβε τη Διεύθυνση Ειδήσεων του Μακεδονία TV θέση που διατήρησε μέχρι τον Ιούνιο 2012.

Ειδήσεις σήμερα:

Νάξος: Η περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα (βίντεο)

Κύπρος: Διορίστηκε και... παραιτήθηκε από την ΕΔΥ μετά τον σάλο για τα πτυχία του

Γαλλία - Συνταξιοδοτικό: “Ναι” από το Συνταγματικό Δικαστήριο για τη μεταρρύθμιση Μακρόν