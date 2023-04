Κοινωνία

Κολωνός: Ντελιβεράς μαχαίρωσε πελάτη που ενοχλούσε την σερβιτόρα

Ο δράστης εξαφανίστηκε και αναζητείται, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι στον Κολωνό με έναν άνδρα να δέχεται μαχαιριές και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Όλα έγιναν γύρω στις 3.30 το μεσημέρι στην οδό Αράχθου και Βορείου Ηπείρου στον Κολωνό με πρωταγωνιστές έναν ντελιβερά και έναν πελάτη καταστήματος εστίασης οι οποίοι μάλιστα γνωρίζονταν μεταξύ τους και είναι αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με το newsit.gr.

Ο πελάτης φέρεται να ενοχλούσε την σερβιτόρα η οποία έχει σχέση με τον ντελιβερά. Του είπε να σταματήσει, αλλά δεν υπάκουσε και έτσι ο ντελιβεράς τον τραυμάτισε με τέσσερις μαχαιριές τον πελάτη. Κανείς δεν μπήκε στη μέση τους να χωρίσει με το δράστη να φεύγει από το σημείο γρήγορα και να αναζητείται από την αστυνομία.

Ο τραυματίας που είναι 36 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

