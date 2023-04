Υγεία - Περιβάλλον

Ανάσταση - Ρόδος: Με εγκαύματα από βεγγαλικά 7χρονη (εικόνες)

Ένα κοριτσάκι τραυματίστηκε από βεγγαλικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού. Σοκαριστικά πλάνα...

Εικόνες - σοκ εκτυλίχθηκαν την Ανάσταση στο χωριό Μαλώνα της Ρόδου, όταν άγνωστοι πέταξαν βεγγαλικά με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά και ένα 7χρονο κοριτσάκι να οδηγείται εσπευσμένα με εγκαύματα στο νοσοκομείο του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρίσκονταν στο προαύλιο της εκκλησίας της περιοχής, όταν άγνωστοι άρχισαν να πετούν βεγγαλικά.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που έχουν δημοσιευθεί στa social media, από τις ρίψεις βεγγαλικών εκδηλώθηκαν φλόγες που πέρασαν κυριολεκτικά πάνω από συγκεντρωμένα άτομα κοντά στην εκκλησία της περιοχής.

Από τις φλόγες δεν γλίτωσε ούτε το κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με εγκαύματα στο νοσοκομείο. Το περιστατικό «κινητοποίησε» και τον πρόεδρο της κοινότητας Μανώλας, κ. Νεκτάριο Μουστακέλλη, ο οποίος σε ανάρτησή του δήλωσε τα εξής:

«Σήμερα ένα παιδί 7 χρονών δεν θα πάρει την λαμπάδα του να πάει στη Ανάσταση...Σήμερα αυτό το παιδί δεν θα τσουγκρίσει το κόκκινο αυγό που με χαρά περίμενε να κάνει...Σήμερα αυτό το παιδί υποφέρει στο νοσοκομείο με εγκαύματα...Σήμερα και για αρκετά χρόνια ακόμα οι γονείς αυτού του παιδιού θα ανησυχούν μην τυχόν και μείνουν σημάδια στο προσωπάκι του...Γιατί ΕΣΥ εχθές δεν σκέφτηκες την πράξη σου ή την σκέφτηκες και είπες "σιγά τί θα γίνει;" κι' όμως έγινε. Ας σκεφτούμε σήμερα ότι το κακό μπορεί να γίνει. Ναι, στο έθιμο. Αλλά με ασφάλεια για τους γύρω μας και την δικιά μας.Καλή Ανάσταση!!Οι σκέψεις όλων μας θα είναι στο κοριτσάκι και στη οικογένειά του».

Στη συνέχεια, η δράση των νεαρών δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έβαλαν στο στόχαστρο και το πνευματικό πολιτιστικό κέντρο Μαλώνας. Συγκεκριμένα, πέταξαν βεγγαλικά μπροστά από την πύλη του κτιρίου, τα οποία εξερράγησαν και προκάλεσαν εκκωφαντικό θόρυβο.

Από την ισχυρή έκρηξη εκδηλώθηκαν φλόγες που τύλιξαν το μπροστινό τμήμα του πνευματικού κέντρου, ενώ έσπασαν τα τζάμια της πόρτας και των παραθύρων. Άγνωστο παραμένει αν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πηγή: rodiaki.gr

