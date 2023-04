Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Λαμπάδιασαν». δύο Ι.Χ. και μία μοτοσικλέτα σε πυλωτή πολυκατοικίας

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε στις 04:41 τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα σε πυλωτή πολυκατοικίας στην οδό Δημητρίου Γουζέλη και Γεωργίου Δροσίνη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Από τις φλόγες υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, ενώ μερικώς κάηκε μία αποθήκη τροφίμων.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με έξι άτομα προσωπικό που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα και 2 ΙΧΕ αυτοκίνητα, επί της οδού Δημ. Γουζέλη, στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 16, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Κυριακή και την Δευτέρα του Πάσχα

Ανάσταση - Ρόδος: Με εγκαύματα από βεγγαλικά 7χρονη (εικόνες)

Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε - Γιατί σουβλίζουμε αρνί