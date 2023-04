Υγεία - Περιβάλλον

Ανάσταση: Τρία παιδιά ακρωτηριάστηκαν και κάηκαν από βεγγαλικά

Τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα της Ανάστασης, αντέστρεψαν ατυχήματα και τραυματισμοί από κροτίδες και βεγγαλικά.

Ένα 14χρονο αγόρι από το Αγκίστρι υπέστη πολλαπλά εγκαύματα και ακρωτηριασμό δακτύλων στο αριστερό χέρι από κροτίδα. Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία» όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο και πλέον νοσηλεύεται.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μετά από αεροδιακομιδή ένα 13χρονο αγόρι από τη Σύμη που υπέστη μερικό ακρωτηριασμό δαχτύλων στο δεξί χέρι και τραύμα στο πρόσωπο από κροτίδα και αναμένεται να χειρουργηθεί.

Στη Ρόδο ένα 7χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο του νησιού όταν άγνωστοι πέταξαν βεγγαλικά με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά στο χωριό Μαλώνα.

Στο Λεωνίδιο, τέσσερα νεαρά άτομα τραυματίστηκαν στην προσπάθεια τους να πυροδοτήσουν βεγγαλικά.

