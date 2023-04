Αθλητικά

ΗΠΑ: Ο Γιακουμάκης σκοράρει κατά ριπάς (εικόνες)

Ο 28χρονος Έλληνας διεθνής επιθετικός, που «έφτασε» στο γκολ για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι.

O Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε ξανά, αυτή την φορά με κεφαλιά στην εκτός έδρας ισοπαλία (2-2) της Ατλάντα Γιουνάιτεντ με την Τορόντο, στο Οντάριο.

Ο 28χρονος Έλληνας διεθνής επιθετικός, που «έφτασε» στο γκολ για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι (δεν είχε αγωνιστεί στην ήττα με 6-1 από την Κολόμπους) -2ος παίκτης στη σεζόν που πετυχαίνει κάτι τέτοιο μετά τον Αμίνε Μπασί των Χιούστον Ντάιναμο και 7ος στην ιστορία της διοργάνωσης (ξεκινώντας στην αρχική 11αδα)-, άνοιξε μόλις στο 4΄ τις αποστάσεις στο σκορ, μετά από σέντρα του Λένον.

Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ, μετά από 8 αγώνες έχει 15 βαθμούς και βρίσκεται στην 3η θέση, πίσω από Νιου Ίνγκλαντ και Σινσινάτι, αμφότερες από 17 βαθμούς.

Four starts and 4?? goals for our Tank ?? pic.twitter.com/D0x0ttqaG5 — Atlanta United FC (@ATLUTD) April 15, 2023

