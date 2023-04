Κοινωνία

Τροχαίο στην Εγνατία: Πατέρας δύο παιδιών ο 46χρονος που έχασε τη ζωή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μοίρα επιφύλασσε το πιο άσχημο παιχνίδι για τον 46χρονο οικογενειάρχη που σκοτώθηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό. Πότε θα γίνει η κηδεία του.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Αλεξανδρούπολη ο θάνατος του 46χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ.

Στο ΙΧ με το οποίο συγκρούστηκε ο 46χρονος, ένας αλλοδαπός διακινητής μετέφερε 10 παράνομους μετανάστες.

Ο άτυχος άντρας, ο οποίος ήταν πατέρας ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, είδε ξαφνικά σε μια στροφή χωρίς ορατότητα το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω του αλλά δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο 46χρονος, ο οποίος εργαζόταν στους Μύλους Θράκης, επέστρεφε από την Κομοτηνή όπου είχε πάει για επαγγελματικούς λόγους όταν συνέβη το τροχαίο.

Όπως ανακοινώθηκε η κηδεία του θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (17/4)από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Σημειώνεται πως από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους συνολικά έξι άτομα – πέντε επί τόπου μεταξύ των οποίων ο 46χρονος και ένας εκ των μεταναστών στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στο οποίο μεταφέρθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί πήγαν σε λάθος διεύθυνση και σκότωσαν τον ιδιοκτήτη (βίντεο)

Η Ανάσταση στη Μητρόπολη Αθηνών και σε όλες τις εκκλησίες ανά την Ελλάδα

Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε - Γιατί σουβλίζουμε αρνί